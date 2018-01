Mutual: Peñarol con reclamos por U$S 636.825, lidera la tabla de deudores

Fútbol uruguayo

La Mutual Uruguaya de Fútbolistas Profesionales dio a conocer los reclamos de futbolistas y adeudos de los clubes por haber impagos en primera y segunda división en el período comprendido entre el 11 de mayo y 21 de diciembre del 2017.

La tabla de deudores la encabeza Peñarol que en dicho semestre acumuló reclamos por U$S 636.825, en una etapa muy venturosa desde lo deportivo y complicada desde lo económico, que recordemos incluyó en varios partidos la decisión del plantel de no concentrar por los adeudos salariales existentes.

En la segunda colocación aparece El Tanque Sisley, que en esta oportunidad adeuda U$S 333.764, una cifra que los de Freddy Varela deberán costear para poder participar en primera división.

Más atrás aparece Cerro, que tiene reclamos por U$S 106.589, mientras que Nacional en tanto es el cuarto en cuanto a montos con U$S 105.000.

Cabe destacar que todos los clubes deberán finiquitar estos adeudos previo al inicio de los torneos para poder participar de los mismos, para lo cual varios ya realizan gestiones debido a los montos a conseguir.

LOS QUE DEBEN

Peñarol: U$S 636.825

El Tanque Sisley: U$S 333.764

Cerro: U$S 106.589

Nacional: U$S 105.000

Plaza Colonia: U$S 90.000

Miramar Misiones: U$S 87.981

Rampla Juniors: U$S 60.000

Juventud: U$S 38.965

Villa Española: U$S 37.229

Cerro Largo: U$S 34.190

Fenix: U$S 26.382

Torque: U$S 14.176

Sud America: U$S 8.644

Central Español: U$S 7.222

Tacuarembó: U$S 6.237

Rentistas: U$S 4.289

Racing: U$S 2.398

River Plate: U$S 2.069

Huracán: U$S 2.029

Atenas de San Carlos: U$S 1.801

Canadian: U$S 1.724