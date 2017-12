Martín "Tato" García, el entrenador que hace soñar al Real España de Honduras

Fútbol Internacional

"Sé lo que son las finales", dijo el "Tato" García y amplió: "de futbolista me tocó jugar muchas en el Centenario con Peñarol"

El ex fútbolista y entrenador de las divisiones inferiores de Peñarol, Martín "Tato" García, está a un partido de ganar el título en Honduras con el Real España, tras vencer 2-0 a Motagua en la primera final y es motivo de destaque en los principales diarios de aquel país.

García, en una entrevista sin desperdicio realizada por el portal deportivo "Diez", aseguró que: "falta todavía, no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo, falta el partido de vuelta contra un gran rival, para mí Motagua es el mejor equipo de la liga, es muy ordenado pero vamos con mucha ilusión a Tegucigalpa para traer la Copa".

El "Tato" García asumió el 4 de noviembre en el equipo y desde entonces ganó siete partidos y perdió tan solo uno. Cuando llegó el club se encontraba en la séptima posición y terminó cuarto para meterse en la gran final por el título, de lo que lo separa tan solo un empate.

"Encontramos un equipo muy golpeado", dijo recordando su llegada: "anímicamente mal. En primer momento les di confianza porque soy muy exigente porque toda esa exigencia la pongo para el lado positivo. Tengo jugadores que me cuentan cosas como por ejemplo, ayer no dormí porque tenía el niño enfermo y cosas así, entonces le decimos al profe que no le exija tanto porque más que futbolistas son seres humanos".

Además agregó: "soy frontal, digo las cosas de frente y todo esto nos ha llevado a hacer las cosas bien. Sería hipócrita decir que todos quieren a Tato, no todos somos amigos, pero lo que si es que miro a todos iguales, no hay uno que diga este hay que cuidarlo porque es estrellita".

Por último expresó: "para mantener la buena renta en la vuelta hay que disfrutar el partido, vamos a tener todo en contra, habrá mucha gente, presión. Sé lo que son las finales ya que de futbolista me tocó jugar muchas en el Centenario con Peñarol".