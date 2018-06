Luis Suárez inauguró dos canchas con nombres muy especiales en Ciudad de la Costa

Fútbol uruguayo

Luis Suárez estrenó su propio complejo deportivo este miércoles en Ciudad de la Costa. Ubicado en la intersección de las avenidas Calcagno y Del Parque, a pocos minutos del Aeropuerto de Carrasco, impacta con sus más de 2.000 metros edificados.

El recinto cuenta con dos canchas de césped sintético techadas que sirven tanto para fútbol 5 como para hockey, batería de vestuarios, dos amplias barbacoas y un salón multiuso acompañado por cafetería y amplios estacionamientos.

Acompañado por sus hijos Delfina y Benjamín, su esposa Sofía Balbi y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el goleador del Barcelona tuvo tiempo de pelotear un rato con sus pequeños, de firmar autógrafos y de sacarse fotos.

Las canchas llevan el nombre de dos personas muy importantes en su carrera; “Maestro Tabárez”, en honor al único director técnico que lo dirigió en la selección uruguaya mayor, y “Walter Ferreira”, el kinesiólogo que hizo posible su recuperación en tiempo récord para el Mundial de 2014.

“La idea de ponerle nombres a las canchas yo no la había pensado y me la dio mi cuñada. La primera persona que se me ocurrió fue Walter, por todo lo que fue para mí y por todo lo que me dio en lo humano. Me hizo valorar mucho más las cosas. Después de la sanción de 2014 y él estando como estaba (padecía cáncer), me llamaba y me decía que no bajara los brazos. Que al año siguiente iba a ser goleador. Y así fue”, recordó.

“El maestro fue una persona importante que me hizo crecer y madurar muchísimo. Me ha respaldado en todo momento desde mis inicios y lo mínimo que podía hacerle era un pequeño homenaje. Le pedí autorización y me dijo que para él era un honor. Que el maestro me dijera que para él era un honor, imagínense para mí. Agradezco al maestro y a la familia de Walter por permitirles hacerle un homenaje a dos personas que han sido todo en mi vida futbolística”, agregó.