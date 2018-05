Luis Suárez: “es lindo para los que estamos hace años ver que los nuevos vienen atrevidos”

Selección

“Cualquier jugador sueña con poder jugar y vivir un Mundial. Ya es pasado lo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Llego con otras expectativas, con otros jugadores y otras sensaciones que motivan mucho para llegar lejos enm un Mundial”, fueron las primeras palabras de Luis Suárez este lunes en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento matutino en el Complejo Celeste.

El salteño, quien quitó relevancia a los rumores de su salida de Barcelona y dijo haberle deseado suerte a Lionel Messi, confesó que estaba “con muchas ganas de estar y sentir todo el ambiente de convivencia con los compañeros y la gente que trabaja en el Complejo”. “Hay mucha gente detrás de las cámaras que labura muchísimo como cocineros, gente de sanidad, la que limpia y la de utilería. Son gente que nos apoya muchísimo saben cómo somos en el día a día”, destacó.

Desde lo anímico encontró “bien al plantel y con muchas ganas por lo que significa un Mundial”. “Sentir acá el ambiente de la gente y de la calle, con las expectativas que está generando esta selección, es muy bueno por los jugadores que hay. Hay mezcla de juventud y experiencia. Es una linda conexión que hay que demostrar acá en la convivencia y dentro de la cancha, sino no sirve para mucho”, indicó.

Suárez no cree que lo estén mirando de una manera distinta por lo que ha vivido en anteriores Copas del mundo, aunque sabe que “siempre hay que tener cuidado en todo tipo de partidos”. “Los partidos se juegan a muy alta exigencia y uno ha madurado bastante. Pero a pesar de cambiar algunos aspectos, mi forma de jugar será siempre la misma porque vivo así el fútbol y soy así. Nunca nadie me regaló nada y desde chico aprendí a disfrutar cada pelota”, sostuvo.

Los nuevos: “hay una linda mezcla entre experiencia y juventud”

En cuanto a lo colectivo, cree que “lo primero que hay que hacer es no autopresionarse con que tiene que salir todo espectacular y con que Uruguay tiene que ir desde el primer momento a ganar”. “Hay que ir con las expectativas de hacer bien las cosas y sabiendo que no se depende de un jugador solo, sino de lo que se hace a nivel grupal. Soy de valorar mucho el trabajo del equipo y hay muchos jóvenes que se mezclan con experiencia de jugadores que han jugado dos mundiales. Es una linda mezcla para cumplir los objetivos”, dijo.

Sobre los jóvenes y la renovación que plantearon en el mediocampo, con un estilo mucho más similar al tipo de fútbol que se juega en Europa, recordó que Uruguay antes “tenía jugadores que metían mucha pata y estaba acostumbrado a eso, a mucha marca y a buscar alguna contra sin generar tanto fútbol”.

“Hoy el fútbol a nivel general ha cambiado mucho y ahí está la demostración con los grandes jugadores que tenemos en la mitad de la cancha con buen manejo, que además de correr y marcar, meten pases de gol. Eso es importante y una mezcla por la que debe haber buena conexión con la gente de arriba. Eso uno lo agradece”, reconoció.

La evolución de Valverde, Bentancur y Maxi Gómez: “los atrevidos”

Consultado por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Gómez, las tres caras más importantes del recambio que llevó adelante Tabárez en el último tramo de las Eliminatorias, opinó que “los tres han demostrado dar pasos muy grandes a nivel de clubes y de selección”.

“Todo el mundo sabe los momentos que vivió Pajarito (Valverde) cuando le tocó debutar en una situación que era complicada de visitante contra Paraguay, donde tuvo la posibilidad de hacer un gol y de demostrar madurez, confianza y personalidad. Eso es lindo para los jugadores que estamos hace años ver que los nuevos vienen un poco atrevidos. Lo disfrutamos porque Uruguay es de valorar esa clase de jugadores”, dijo.

“Lo de Rodrigo (Bentancur) ha sido increíble el paso hacia adelante que ha dado en todo sentido, mostrando jerarquía en la mitad de la cancha con mucha confianza. Ha jugado partidos complicados en la Champions League con la Juventus y eso es bueno para él”, opinó.

“A Maxi Gómez, desde que lo vi jugar un par de partidos en Defensor, lo vi con ganas y ambición. Llegué a hablar con él porque había muchas características y aspectos parecidos a cuando yo empecé. Para ser el primer año que estuvo en Europa debe estar más que contento y seguir aprendiendo por esa línea”, dijo.

Los candidatos, las aspiraciones de Uruguay y Salah

Sobre los favoritos a quedarse con el título, aseguró que “siempre son los mismos; Brasil, Alemania, España, Argentina, y Francia tiene una muy buena generación”. “Para Bélgica es el segundo mundial de la misma generación, están bastante maduros y pueden estar ahí”, advirtió.

“¿Uruguay? Es fácil decir ‘queremos ganar el Mundial’. Lo difícil es conseguirlo. Hay que ir con la frase típica del partido a partido porque es lo que tenemos que hacer. Primero debemos concentrarnos en pasar la serie, que es más que complicada, y después 90 o 120 minutos en los que el que esté mejor ganará. Es 11 contra 11 y dependerá de cómo estemos nosotros ese día y de lo que vayamos haciendo en los partidos previos”, dijo.

Si bien no se animó a decir qué sería un buen Mundial para la Celeste, lo espera con buenos augurios por lo que han hecho los futbolistas en sus distintos clubes, donde varios celebraron títulos. “Es lindo no sólo salir campeón, sino que haya compañeros que hayan tenido más de 3.000 minutos en el año. Es espectacular porque antes no se veía eso y algunos llegaban sin ritmo. Otros compañeros clasificaron a la Champions League después de mucho tiempo. Son aspectos anímicos que mejoran mucho a los compañeros y eso reconforta al grupo”, ponderó.

Sobre Mohamed Salah, dijo que “uno no se alegra cuando un colega se lesiona y menos en el partido que se lesionó”. “Es difícil estar en la situación en que hoy él está. Cuando miro a los rivales de enfrente quiero que jueguen los mejores para demostrar que Uruguay es mejor. Me encantaría que se recupere y que pueda disfrutar de un Mundial porque es increíble. Está en una situación que yo viví hace cuatro años y no se la deseo a nadie”, dijo.

Consultado por la desvinculación de Miguel Zuluaga como jefe de seguridad de la selección, dijo que “es un tema delicado y hay que tener precaución”. “Es una decisión que estaba ajena al cuerpo técnico y a los jugadores. Es una decisión de la AUF que debemos respetar. Con Miguel siempre tuvimos una grandísima relación. Llevaba 18 años acá y te das cuenta de la forma que trabajaba con nosotros y con la gente del complejo, pero es una decisión de la AUF”, concluyó.