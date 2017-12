Liverpool: Nicolás Royón continuará su carrera en Deportes Iquique y es la cuarta baja

Fútbol uruguayo

Deportes Iquique de Chile oficializó la contratación de Nicolás Royón, delantero de Liverpool que en el último Campeonato Uruguayo jugó 36 de 37 partidos posibles, siendo titular en 35 y anotando 11 goles.

El pedrense de 26 años, quien también registra pasajes por Fénix y Sud América en el fútbol uruguayo y por Atlético Rafaela y Olimpo en Argentina, es la cuarta baja confirmada del equipo negriazul, donde tampoco seguirán Michel Acosta, Christian Latorre ni Ángel Luna.

“Chile es un país lindo que miro mucho, también el fútbol es muy lindo y me gusta mucho, lo he mirado. A Iquique lo vi cuando jugó contra Peñarol acá y le he visto muchos partidos, es un gran club y me gustó mucho que me hayan llamado”, contó el atacante a la web oficial del club.

“Soy un jugador rápido, de picar en diagonal, tirar diagonales. No soy muy corpulento, pero soy un jugador que define rápido, me gusta mucho atacar siempre hacia adelante, no tener tanto la pelota, sino que picar y correr todas las pelotas que me tiren”, explicó al ser consultado por sus características.

“Soy como todo uruguayo: guerrero, me gusta ir a todas, chocarme con todo, aparte de correr creo que una de las virtudes que tengo y que ya hice en el fútbol argentino es que no tengo problema de chocar, de ir a todas, de no dar ninguna pelota por perdida, obvio que el objetivo es hacer muchos goles y que la gente me conozca, que espere de mí porque voy a dejar todo partido a partido cuando me toque jugar”, concluyó Royón.

Deportes Iquique finalizó último en el Torneo de Transición 2017 con apenas nueve puntos en 15 fechas. Con ocho goles, fue el equipo menos anotador del certamen.