Liga Uruguaya: "Creo que di una mano importante", comentó Mazzarino tras el título

Básquetbol

Nicolás Mazzarino habló luego de conquistar el quinto título en la historia del Club Malvín. El referente del equipo dijo sentirse tranquilo luego de la victoria. Resaltó eso debido a que en la previa "estaba muy ansioso", según contó, por "todo lo que fueron estas finales" y porque "era un partido complicado".

"La espera se hace complicada", reveló el experiente jugador, que pese a tantos años en esto sigue viviéndolo con esos nervios. Como anécdota, recordó que la noche anterior a la séptima final, su hijo de 15 años le preguntó: "¿Estás cagado papá". Mazzarino contestó, "cagado no sé, pero nervioso seguramente".

Dejando de lado la tensión propia del momento, Nicolás aseguró que se siente conforme con su trabajo en el partido decisivo. "Arranqué medio flojito, me fui amoldando y creo que en el último cuarto metí unas pelotas importantes. Me voy conforme por haber ganado y creo que di una mano importante", opinó.

Además reconoció que el paso de los años pesa: "Yo tengo mi edad y a veces los defensas se enfocan en mí. Te corren, te chocan. No es fácil", admitió.

"Aguada es un equipo muy solidario en defensa", analizó sobre el rival al que vencieron, "los partidos que bloqueamos los circuitos son los que ganamos".

Sobre su futuro no dudó en decir que "para un año más va a haber", valorando que si terminó jugando casi 35 minutos de promedio, podría afrontar sin problemas una temporada más en la que, en caso de ser necesario, se reduzcan un poco sus minutos.

Sin embargo tampoco sabe a ciencia cierta si su futuro está en Malvín. "Es difícil decirlo porque yo no sé qué piensa Malvín. Yo tengo mi valor, no me voy a quedar a jugar por cierto dinero. Si Malvín me quiere y me va a contratar como ha hecho hasta ahora, yo me quedo. Si no, voy a tener que jugar en otro club. Esa es la verdad", comentó.

El aspecto económico o un posible golpe de timón en el equipo para priorizar a los jugadores jóvenes, son los aspectos que Mazzarino ve como posibles causas para abandonar el club. "Si Malvín quiere cambiar su filosofía o su tema económico, buscaré otro club", reveló.

Pero finalmente volvió a insistir en que su deseo es seguir su carrera en el playero: "Ojalá sea en Malvín. Yo tengo la voluntad", concluyó.