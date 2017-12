Leonardo Melazzi se convirtió en la tercer alta del Deportes Iquique chileno

El club chileno Deportes Iquique confirmó su tercera incorporación para el 2018, que es el ex Sud América, Leonardo Melazzi, quien se sumará a Nicolás Royón en el equipo y que fuera anunciado horas atrás.

El jugador, tras no poder mantener la categoría con los buzones, decidió cambió de aires siendo este su octavo club tras sus pasajes por Danubio, Genoa, Fénix, Miramar Misiones, Lugano y Chiasso.

"Destaco por mi velocidad, me gusta ir para adelante, asistir mucho a mis compañeros y buscar el uno contra a uno que creo que es mi fuerte", dijo el refuerzo de los "dragones" al sitio oficial.

"Lo primero es entregarme al cien por ciento y tratar de hacer las cosas bien, hacer un buen torneo. Con los muchachos que lleguen y con los que ya están, hacer una buena pretemporada y hacer un buen torneo", comentó.

Melazzi se suma de esta manera a otro celeste, Royón y al chileno Michael Ríos como nuevos jugadores de la institución.

