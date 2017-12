Leonardo Burián pone en duda su continuidad en Godoy Cruz y podría ir a Liga de Quito

Fútbol Internacional

Leonardo Burián vive horas de incertidumbre en Godoy Cruz, ya que espera definir su continuidad con el club, pero la dirigencia del equipo no se comunica para negociar esta posibilidad, lo que genera dudas sobre su partida y molestia en su representante, Sebastián Morquio.

"Desde noviembre no me atienden el teléfono. Nuestra intención es que Burián (de 33 años de edad) se quede, él quiere quedarse, pero si no me responden...", expresó Morquio en el programa LTA que se emite por Radio Jornada de la vecina orilla.

"Mansur (presidente de Godoy Cruz) se maneja como patrón de estancia. Me reuní con él y me dio a entender que le gustó cómo atajó Burián. El club tenía una opción en diciembre por 150 mil dólares para comprar el pase. Desde octubre vengo hablando con Chapini (vice). Estaba todo ok. Me llegaron propuestas y dijimos que no. Ahora nos llegó una de la Liga de Quito, queremos saber qué hacer".

Nuestro compatriota firmó con el club hasta mediados de 2018, con una cláusula de salida ante una oferta del exterior. Aunque el club mendocino cuenta con dos opciones de compra, una este mes por 150 mil dólares y otra de 200 mil dólares en junio próximo.

El tema es que si el Tomba no hace uso de la primera opción, Burián puede irse. Y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, habría iniciado las negociaciones para contar con los servicios del "charrúa".