La selección uruguaya presentó su camiseta de alternativa; completamente blanca

Puma presentó en noviembre del año pasado la camiseta celeste que Uruguay utilizará en el Mundial de Rusia. Se diferencia de los diseños de sus otras selecciones mundialistas únicamente por el sol de Carlos Páez Vilaró en el pecho, además del color celeste.

En el caso de la indumentaria de alternativa no hay nada distinto en el diseño, más allá de la inscripción 'La Celeste' en el cuello. Tal como las camisetas de Austria, Italia, Irlanda y República Checa, la de Uruguay es blanca con el escudo de su federación en el corazón y el logo de la firma del otro lado del pecho.

Los casos de Camerún, Suiza, Ghana, Serbia y Senegal, hay algún otro detalle que las diferencia.

A juzgar por los colores de los rivales de la fase de grupos (Egipto rojo, Arabia Saudita verde y Rusia rojo), Uruguay no debería cambiar la tradicional casaca celeste, aunque en los últimos torneos internacionales se han hecho costumbre, a pedido de las marcas, los cambios innecesarios de indumentaria.

PURE. CLEAN. WHITE.

Our new away shirt. Available from March 20. Introduced against Greece next Friday in Athens.@pumafootball #NewLevels ??????? pic.twitter.com/4YOc4gcdGj