LUB: Peligra al draft porque los clubes rechazaron propuesta de los jugadores

El Consejo de Liga mantuvo la postura de no incluir nacionalizados ni sub-23 en el draft, por lo que los basquetbolistas no se presentarían a esa instancia.

Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) solicitó a los neutrales de la Federación Uruguaya de Basket Ball (FUBB) que los jugadores sub-23 y nacionalizados estén habilitados para el draft que se realizará el martes de la semana que viene, y mediante el cual los clubes pueden reforzarse de cara a los playoff sumando una ficha de los clubes que ya no participan (Trouville, Olimpia, Biguá, Larre Borges y Bohemios).

El Consejo de Liga, por una mayoría de 8-3 (Biguá, Defensor Sporting, Goes, Larrañaga, Malvín, Nacional, Olimpia y Urunday Universitario contra Aguada, Hebraica y Macabi y Welcome) resolvió mantener lo que ya había sido votado hace un mes, respaldando la interpretación reglamentaria de la Mesa de la Liga Uruguaya de básquetbol.

Según lo que establece el reglamento, sólo serán elegibles en el draft aquellos jugadores nacionales (no nacionalizados) que integren la lista de limitación de los clubes. Ese último requisito excluye a los sub-23, que no la integran.

El plantel de Trouville ya había resuelto de forma conjunta, en solidaridad con Reque Newsome, que si la medida no se cambiaba, no se presentaba al draft. Luego el tema fue planteado en la BUA, que tomó la misma postura pero todavía no la anunció de forma pública. Si bien Newsome ya emigró y debutó anoche en Ciclista Juninense del Torneo Nacional de Ascenso argentino, la decisión de la gremial se mantendrá por los sub-23.

El viernes vencerá el plazo que tienen los jugadores para presentarse. De momento no hay ninguno anotado.