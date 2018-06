Juegos Odesur: Baldi y Hannibal derrotaron a Venezuela 1, "el rival más difícil de la serie"

Más deportes

"Un partidazo, estuvo imponente", dijo Gastón Baldi minutos después de derrotar a Venezuela 1, algo que no había logrado antes en su carrera. "Era el rival más difícil de la serie", afirmó el jugador de la dupla número dos celeste.

"El primer set jugamos notable, después yo me morí, me faltaba el aire y nos empataron", contó sobre el segundo set, en el que la altura afectó su rendimiento. Sin embargo pudieron sacar el encuentro adelante. "Fuimos punto a punto. El juez no me dejaba más limpiar los lentes", reveló sobre la forma en la que ganaba tiempo para tomar aire.

"Nosotros venimos acá luchándola para darle pelea a todos", comentó. "Ahora ya estamos en cuartos de final. Hay que ganar ese partido y seguir luchando en semis", dijo el uruguayo con la ilusión de pelear por las medallas.

"Estamos re contentos porque es una de las duplas candidatas", aseveró Hans Hannibal. "Ganarles nos da terrible confianza para lo que viene. Estamos ahí. Estamos pensando en el partido de mañana pero con el primer puesto prácticamente asegurado y viendo los cruces que nos pueden tocar de cuartos de final", confesó.

"Podemos jugar cara a cara contra cualquiera", destacó luego de este importante triunfo.

La dupla número uno de Uruguay compuesta por Mauricio Vieyto y Marco Cairús también ganó su partido de este martes y, con dos victorias en el grupo, clasificó a cuartos de final a falta de un partido más. El último encuentro de la primera fase se jugará este martes.

