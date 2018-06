Juegos Odesur: "Hice los dos mejores saltos de mi vida hoy", dijo Emiliano Lasa

Más deportes

Emiliano Lasa se llevó la medalla de oro en los Juegos Odesur y luego de la conquista dijo estar "muy feliz, muy contento". Para el uruguayo, "se dio todo: el objetivo. la medalla, poder pasar los 8,20 metros, el récord de competencia".

También valoró su estado de salud. "Poder sentirme bien después de meses que no conseguí saltar bien porque venía con un linfoma en la pierna izquierda, que es mi pierna de salto, entonces eso me estaba limitando un poco durante el Mundial y toda la temporada bajo techo", reveló. "Por suerte ahora pude mejorar, no sentí nada, y las condiciones estaban bárbaras", dijo aliviado el finalista olímpico de 2016.

Con respecto a su salto de 8,26 comentó: "Lo sentí. Fue bueno el salto. Me sentí muy bien. Cuando caí no pensé que era tanto, me sorprendió mucho. Pensé que era mejor el de 8,24 (salto posterior), que era más de 8,30", reveló luego de la competencia en la que se sintió en su mejor forma.

"Hice los dos mejores saltos de mi vida hoy, así que contentísimo", reiteró. Además recordó: "Este torneo es el primer escalón hacia Tokio 2020 así que arrancamos con el pie derecho".

Emiliano Lasa vive sus sueños. "De chico uno siempre soñaba con llegar lo más lejos posible. Por ahí yo pensaba en llegar a unos JJOO y hoy los sueños han cambiado, se han ido elevando y se viene dando todo bien año a año", reconoció uno de los mejores atletas uruguayos de todos los tiempos.