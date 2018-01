José Sand: "me decidí por Deportivo Cali porque tiene un técnico que ganó títulos", dijo sobre Pelusso

Fútbol Internacional

"Mi cambio de club no fue ninguna novela, había que esperar algunas cosas, no era un pase fácil de hacer", explicó José Sand, que negoció con Nacional.

José Sand, delantero argentino que pretendía Nacional, al que incluso llegó a presentar en su cuenta oficial de twitter para después borrarlo, habló de su llegada al Deportivo Cali de Colombia.

En una entrevista realizada por el programa radial "El Camerino" de aquel país, "Pepe" mencionó: "me decidí porque me llamó el presidente dos veces" y más tarde agregó: "tienen un técnico que ha ganado títulos (Gerardo Pelusso)y eso para mí fue fundamental. Estoy muy contento y me cautivó que me dijeron que era una linda ciudad".

Sand aseguró que lo sucedido estuvo lejos de ser una novela: "había que esperar algunas cosas, no era un pase fácil de hacer. Tenía un compromiso con Lanús, un equipo que quiero mucho, y había que llevarlo todo con mucha cautela":

El delantero que fue el goleador de la Libertadores en el 2017 y vicecampeón con Lanús, al referirse a su edad (37 años) y el presente mencionó: "para tener un momento así, lo que me faltaba era tener una buena Copa Libertadores y se me dio. Pero la verdad es que siempre he trabajado de la misma manera, tiene razón el dicho sobre no hay jugadores viejos o jóvenes, sino buenos y malos".