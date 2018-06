Intermedio: Nacional y Torque definirán el título desde las 15 en el Estadio Centenario

Fútbol uruguayo

Tricolores y celestes se disputan tres puntos que no tienen valor para la Tabla Anual ni para el descenso. En juego está el título y la clasificación a la Sudamericana.

El Estadio Centenario será el escenario del duelo en el que Torque buscará hacer historia y levantar una copa oficial durante su primera temporada en Primera División. Del otro lado Nacional buscará seguir escribiendo la suya, a la espera de una segunda coronación en dos ediciones de este Torneo.

El equipo que dirige Pablo Marini saldrá a jugar este partido pensando en el título y la clasificación automática a la Copa Sudamericana. De nada sirven estos tres puntos para la Tabla del Descenso, donde tan comprometido está Torque.

Agustín González no será de la partida por ser jugador de Nacional y estar cedido con cláusula de no jugar contra su propio club. Por lo demás, el equipo titular ya parece decidido para el novel equipo de Primera División.

En los tricolores, el capitán Diego Polenta saldrá a la cancha por última vez antes de que finalice su contrato. Seguramente el zaguero tricolor continuará su carrera en México, pero quiere irse siendo nuevamente campeón del Intermedio. Jorge Fucile no será tenido en cuenta por el desgarro en su pierna izquierda que lo tendrá 20 días fuera de las canchas.

Alineaciones probables

Nacional - Esteban Conde, Santiago Romero, Rodrigo Erramuspe, Diego Polenta, Alfonso Espino, Matías Zunino, Christian Oliva, Sebastián Rodríguez o Luis Aguiar, Tabaré Viudez, Gonzalo Bergessio y Sebastián Fernández.

Torque - Christopher Fiermarin, Mauricio Gómez, Yonathan Rak, Facundo Mallo, Andrew Teuten, Alvaro Brun, Darío Pereira, Santiago Scotto, Gonzalo Sena, Leonardo País y Valentín Castellanos.

Domingo 10 de junio

Nacional vs Torque

Estadio Centenario

15:00 horas

Jueces: Esteban Ostojich, Miguel Nievas y Horacio Ferreiro.

Entradas

Nacional

Tribuna Colombes: generales $250, socios $150.

Tribuna Olímpica: $350 y $200.

Tribuna América (puerta 24, Sector Colombes): $400, $250.

Torque

Tribuna América (puerta 3, Sector Amsterdam): $350 y $100.

En venta en Redpagos y RedTickets.