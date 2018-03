Indian Wells: Roger Federer y Juan Martín del Potro disputarán la final hoy a las 17

Tenis

Roger Federer, número uno del mundo y vigente campeón en Indian Wells, defenderá su corona hoy en la final fijada para las 17 horas de Uruguay y tratará de sumar su sexto título en el desierto californiano, esta vez frente al argentino Juan Martín del Potro.

El suizo sudó aceite para ganarle 5-7, 6-4 y 6-4 al croata Borna Coric, de 21 años y 49.º ATP, luego de estar un quiebre abajo en la segunda manga. Con ese triunfo en dos horas y 20 minutos arrancó el año con 17 victorias al hilo por primera vez en su carrera.

Del Potro, por su parte, estuvo en cancha apenas 66 minutos y apabulló al canadiense Milos Raonic en cifras de 6-2 y 6-3. Será su segunda final en Indian Wells tras la perdida a manos de Rafael Nadal en 2013.

“Hemos tenido muchos partidos cerrados. Se me vienen a la cabeza semifinales de Roland Garros, finales del US Open, semifinales de los Juegos Olímpicos, finales en Basilea… Fueron buenos partidos. Va a ser un emparejamiento interesante”, señaló el suizo.

Ambos tenistas se han enfrentado en 24 ocasiones desde 2007, con 18 victorias para el suizo y seis para el argentino.

“Hemos jugado grandes partidos. Me encanta enfrentarme a él. Es el favorito, pero trataré de hacer mi mejor tenis. Ya le he ganado en el pasado y sé lo que puedo hacer para repetirlo, pero no es fácil. Será un buen reto para comprobar mi nivel ante él. Creo que todo el mundo esperaba esa final y trataré de disfrutar del ambiente en la pista”, dijo Delpo.

EFE l FútbolUy