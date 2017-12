Guillermo Almada: "Es un objetivo para cualquier técnico", dijo sobre si le gustaría dirigir la selección

Fútbol Internacional

El entrenador de Barcelona de Guayaquil, Guillermo Almada, manifestó que le gustaría en algún momento dirigir la selección uruguaya y contó que no tuvo acercamientos de ningún tipo para dirigir a Ecuador.

En entrevista realizada por la publicación "Afición Central" de aquel país, Almada explicó ante la pregunta de si le gustaría dirigir la selección uruguaya en algún momento que "es un objetivo para cualquier técnico uruguayo. Estar en una lista de posibles reemplazantes de Tabárez, que tiene muchos años en la selección y lo ha hecho muy bien, es un halago".

Y más tarde hizo referencia a la misma posibilidad pero con Ecuador: "me gustaría. Conozco a los jugadores, hay muy buenos a nivel nacional e internacional y en corto plazo pueden ser potencia si se le suman cosas que consideramos importantes".

Sobre si mantuvo alguna reunión para dirigir al "Tri", que aún no confirmó su entrenador, expresó: "no hemos tenido acercamientos con la FEF de ningún tipo. Insisto, es un halago ser una posibilidad para entrenar a la selección, así como cualquier otro equipo. He recibido ofertas y decidimos quedarnos en Barcelona. Estamos muy felices en el club y satisfechos".

Y finalizó diciendo sobre el Barcelona: "somos felices aquí. Hemos recibido muchas ofertas importantes e incluso muy superiores respecto de lo que ganamos en el club. Algunas están en conocimiento de la dirigencia, otras no tanto. Uno siempre analiza los ciclos y el momento justo. El tiempo dirá si cumplimos el contrato o tomamos otra opción. Pero insisto: desechadas muchas ofertas priorizamos quedarnos en Barcelona en esta temporada. Hay una cláusula (de rescisión) en el contrato, del que podemos salir cuando lo creamos conveniente, pero descartamos todas las opciones y seguiremos en el club porque nos sentimos muy a gusto y felices".