Ghiggia y Maradona disputan la final del jugador más importante de la historia mundialista

Los twitteros uruguayos volvieron a dar una muestra de su activa participación en la cuenta oficial de la Copa del Mundo, donde hace algunas semanas llevaron a las selecciones celestes de 1950 y de 2010 a la final de los mejores equipos de todos los tiempos y hoy pusieron a Alcides Ghiggia en la definición en el apartado individual.

La FIFA impulsó estas votaciones con un formato de eliminación directa entre distintos futbolistas y hay final rioplatense. Ghiggia llegó a la final tras dejar por el camino al arquero alemán Oliver Kahn, al delantero brasileño Pelé, al mediapunta holandés Johan Cruyff y al goleador brasileño Ronaldo.

Por el otro lado del cuadro, el argentino Diego Armando Maradona eliminó al arquero soviético Lev Yashin, al mediapunta italiano Roberto Baggio, al ariete alemán Gerd Muller y al mediocampista español Andrés Iniesta.

??It's #WorldCup #GreatestPlayers Final time!



???32 legends of past tournaments have been whittled down by YOU to leave just two World Cup icons!



??Who will get your very last vote? pic.twitter.com/o9EEYAnh6T