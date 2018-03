Futsal: Uruguay le ganó a Brasil por primera vez. Fue 3-2 por el Sudamericano sub-18

Más deportes

La selección uruguaya sub-18 de futsal hizo historia este jueves al vencer a Brasil por 3-2, en lo que fue la primera victoria celeste frente a un combinado verdeamarelo por torneos oficiales.

Diego Vela, Luciano Olivera y Zelmar Mata anotaron para el elenco dirigido por Diego D'Alessandro, que debutó dando el batacazo en el Sudamericano que se disputa en el Comité Olímpico Paraguayo.

Por el mismo grupo, Venezuela goleó a Chile 11-0. Precisamente Chile será el próximo adversario de Uruguay este viernes a las 16. El sábado el rival será Venezuela a las 14, y tras tener libre el domingo será el turno de Perú el lunes también a las 14.

Uruguay 3 Brasil 2 . Los goles Charrúas . Vamos los pibes!! pic.twitter.com/AK0bisQmH6 — Java (@javadarsena) 22 de marzo de 2018

El campeón del certamen clasificará a los Juegos Olímpicos de la Juventud, a celebrarse este año en Buenos Aires.

Plantel uruguayo

Nahuel Morales (Old Christians)

Martín Paz (Malvín)

Juan Silvotti (Nacional)

Juan Martín Castro (Nacional)

Valentín Sánchez (Peñarol)

Luciano Soria (Old Christians)

Diego Vela (Old Christians)

Nicolás Llano (Banco República)

Diego López (Nacional)

Luciano Olivera (ITS)

Federico Cruz (Lanzarote, España)

Zelmar Mata (Banco República)