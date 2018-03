Futsal: Uruguay goleó a Chile 4-0 por la segunda fecha del Sudamericano sub-18

Más deportes

Un día después de haberle ganado a Brasil 3-2 en el inicio del Sudamericano sub-18 de futsal en el Comité Olímpico Paraguayo, Uruguay goleó a Chile 4-0 y es el único líder en el grupo B.

Luciano Soria metió dos goles y Diego Vela y Diego López los restantes para el elenco dirigido por Diego D’Alessandro, que este sábado a las 14 jugará ante Venezuela. La vinotinto goleó 11-0 a Chile en el debut y tuvo libre el viernes.

Brasil le ganó a Perú 6-3 tras el tropezón inicial.

Los celestes descansarán el domingo y cerrarán el grupo el lunes midiéndose con Perú a las 14 horas.

En el grupo A manda Paraguay con seis puntos tras dos fechas. Argentina jugó un partido solo y lo ganó.

El campeón clasificará a los Juegos Olímpicos de la Juventud de este año en Buenos Aires, para los que ya está clasificado el seleccionado argentino.

Plantel uruguayo

Nahuel Morales (Old Christians)

Martín Paz (Malvín)

Juan Silvotti (Nacional)

Juan Martín Castro (Nacional)

Valentín Sánchez (Peñarol)

Luciano Soria (Old Christians)

Diego Vela (Old Christians)

Nicolás Llano (Banco República)

Diego López (Nacional)

Luciano Olivera (ITS)

Federico Cruz (Lanzarote, España)

Zelmar Mata (Banco República)