Fútbol femenino: Uruguay se prepara para la Copa América que se jugará en Chile

La selección uruguaya de fútbol femenino prepara su participación en la Copa América, que se disputará en Chile a partir del 4 de abril.

"En lo deportivo la marca es la agresividad y las excelentes jugadoras que tenemos. Es un equipo muy unido, que tiene muy claro los objetivos, que tiene mucho sacrificio y compromiso, que es lo fundamental", aseguró la capitana Valeria Collman.

Destacó que el proceso de preparación de la selección charrúa empezó el año pasado con juegos amistosos ante una universidad de Alemania, luego en Paraguay y Argentina.

Collman detalló que durante este período han sido unas 30 las integrantes que han formado parte del equipo, en el que su entrenador, Ariel Longo, ha enfocado su trabajo en los posibles escenarios ante las selecciones rivales y la unión del grupo.

Uruguay comparte el Grupo A junto las selecciones de Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

De sus rivales, la capitana Celeste expresó que han tenido partidos amistosos ante las locales, que a Colombia "no se le puede subestimar".

Sobre Perú, Collman dijo que en teoría y deportivamente son una "selección inferior", y que con Paraguay están "al mismo nivel".

Representar a su país es, como aseguró, "lo único que todo deportista desea", por lo que no escondió su satisfacción al conocer que será la que portará la banda de capitana y el rol de liderazgo que le tocará asumir durante la competencia.

"Ser capitana fue algo que me sorprendió. No me lo esperaba, es el reconocimiento al trabajo", destacó.

De igual forma, valoró el crecimiento del fútbol femenino en su país, ya que "esto ayuda a que exista mayor competencia y nivel".

EFE-FútbolUy