Fabián Coito sobre el interés de Peñarol: “he leído cosas que no son ciertas”

Fútbol uruguayo

El nombre de Fabián Coito se sumó a la lista de candidatos para dirigir a Peñarol tras el alejamiento de Leonardo Ramos. Los dirigentes mirasoles pretenden definir el tema antes del fin de semana y los que siguen en carrera son Martín Palermo y Mario Saralegui, que es el preferido del presidente Jorge Barrera, pero por detrás del hoy seleccionador juvenil.

Consultado al respecto, minutos después de perder la final de los Juegos Odesur ante Chile por 1-0 en la prórroga, el director técnico de la selección sub-20 aseguró no haber tenido contacto con nadie de la entidad carbonera.

“Puede haber interés, quizás, y para mí es un motivo de orgullo que una institución como Peñarol me considere, si es que es así. Conmigo nadie ha hablado. Algunas cosas que he leído son ciertas”, explicó el entrenador a FútbolUy y a otros medios presentes en Cochabamba.

Cuando se le preguntó si le interesaría la propuesta en caso de concretarse, optó por no responder “porque no aporta nada”. “Estoy en la selección y estoy muy bien. No puedo generar expectativas ni especulaciones donde no las hay”, concluyó Coito, quien mantiene vínculo vigente con la AUF hasta el Mundial sub-20 de Polonia 2019.

Más allá de su contrato, los aurinegros insistirán por él y buscarán sumarlo para encabezas un proyecto con un contrato de un año y medio.