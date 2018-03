Estados Unidos: Diego Rossi premiado como “jugador de la semana” en la MLS

Diego Rossi tuvo un inicio de campaña inmejorable en la Major League Soccer (MLS) estadounidense, donde marcó en los dos triunfos del debutante Los Ángeles Football Club y registra hasta el momento tres tantos y tres asistencias.

La MLS premió al atacante de 20 años con el premio Alcatel al mejor jugador de la semana por los votos de la North American Soccer Reporters (periodistas norteamericanos de fútbol), que ensalzaron su actuación en el triunfo 5-1 sobre Real Salt Lake como visitante en el Rio Tinto Stadium.

Fue la sexta vez en la historia de la MLS que un jugador participa anotando o asistiendo en cinco goles de su equipo en un mismo partido. Los otros tantos fueron de Latif Blessing, Benny Feilhaber y el delantero mundialista mexicano Carlos Vela.

2 goals, 3 assists.



The #MLS Player of the Week, Diego Rossi!



?? https://t.co/Ao73rP7MaP pic.twitter.com/0WLCjguqgT