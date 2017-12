España: Las tapas de los diarios españoles destacan la figura de Messi y la actuación del Barcelona

Fútbol Internacional

Los principales diarios deportivos de España y el mundo, hablan del notable triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid por 3-0, destacando la figura de Lionel Messi y en otros casos poniendo en tela de juicio lo hecho por Zidane.

El diario Mundo Deportivo fue contundente en su tapa y colocó a Messi festejando su gol en el Bernabéu con el título: "BEST14L", jugando con los 14 puntos de diferencia que hay entre los culé y los merengues en la tabla de posiciones. Además comenta: "en una enorme segunda parte el Barça asalta el Bernabéu" y agrega: "Suárez, Messi de penalti y Aleix culminan un gran recital de juego colectivo".

También se enmarca en los mismos carriles "Sport", que utiliza la misma foto de Messi y coloca en grande "Feliz Navidad" y narra: "un Barça colosal vuelve a asaltar el Bernabéu y deja la Liga sentenciada con el Madrid a 14 puntos y sin rumbo".

El diario "Marca", de filiación madridista, pone como foto principal de su portada a Zinedine Zidane con el título: "Al rincón de pensar" y establece que "el Barça baila a un Madrid desconocido víctima de errores tácticos. La afición silba de nuevo a Benzema. El Madrid se va de vacaciones a 14 puntos del líder"

Por el mismo lineamiento corrió el Diario "AS" que tituló: "el Barça se va" y explicó: "Zidane arriesgo con Kovacic en vez de Isco y le salió mal", además publica la tabla de posiciones y agrega una frase de Zidane: "sé que me van a dar hostias, pero no me arrepiento de nada".

Repasamos las principales tapas deportivas: