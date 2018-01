El egipcio Mohamed Salah fue elegido Jugador Africano del 2017 por la CAF

El egipcio Mohamed Salah fue premiado este jueves en una ceremonia realizada en Accra. Allí recibió el Balón de Oro africano 2017, por ser el mejor jugador de su continente en el pasado año.

Los otros dos finalistas fueron el senegalés Sadio Mané, que terminó segundo, y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que acabó tercero.

Salah, líder futbolístico de la selección egipcia que está en el grupo de Uruguay para el Mundial de Rusia, tiene 25 años. Durante 2017 se destacó su trabajo con la Roma y desde el segundo semestre con Liverpool, su actual club.

Con su equipo nacional alcanzó la final de la Copa de África y fue gran contribuyente para la clasificación de Egipto a un Mundial por primera vez en 28 años. Justamente esa selección, fue elegida como la mejor del año en la misma ceremonia.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY