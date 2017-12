Eden Hazard rechazó renovar con el Chelsea y espera al Real Madrid, según su padre

Fútbol Internacional

“Eden ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien”, declaró el progenitor del jugador, Thierry Hazard, en una entrevista que publica hoy el periódico belga ‘Le Soir’.

El padre del atacante del Chelsea, no obstante, precisó que el internacional belga no ha firmado ningún contrato con el club merengue. “En el momento en el que le hablo no hay ningún contrato. Eden es solo una de las partes”, precisó Thierry Hazard.

El jugador, por su parte, había reconocido recientemente su “admiración” por el club blanco, pero había sido más esquivo en sus declaraciones sobre su posible futuro como madridista y había señalado que cada año la prensa le sitúa en el Real Madrid o en el París Saint-Germain.

Hazard, de 26 años, dejó muy joven el fútbol belga para formarse en las categorías inferiores del club francés de Lille (2005-2007) antes que en 2007 diera el salto al primer equipo, con el que se proclamó campeón de la liga y de la copa francesa en 2011.

Un año después fichó por el Chelsea en 2012, donde logró cuatro nominaciones al Balón de Oro y el título de campeón de la Premier League en 2015 y 2017, así como el de vencedor de la Europa League en 2013, entre otros.

