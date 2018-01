Diego Riolfo llegó a Godoy Cruz con una meta clara: "volver a despegar"

Fútbol Internacional

Diego Riolfo se transformó en nuevo refuerzo de Godoy Cruz de Argentina, que llega a un equipo plagado de uruguayos ya que tendrá como compañeros a Leonardo Burián, Felipe Rodríguez y Santiago García.

"Estoy contento, necesito volver a sentirme valorado y he tenido un gran recibimiento. Creo que este club tiene las cosas como para que yo vuelva a despegar y a recuperar mi nivel.", dijo el ex Wanderers, entrevistado por la publicación mendocina "Los Andes".

"Quedé sorprendido con las instalaciones del club, que tiene un gran complejo. Ya me lo habían comentado, pero no me lo imaginaba así, está a la altura de grande equipos de México. Por ahora viene todo bien y espero que de acá a una semana pueda ponerme a punto con lo que están haciendo mis compañeros", comentó.

El uruguayo que llega procedente del Necaxa mexicano donde no tuvo la continuidad deseada, aseguró: "por ahora me estoy poniendo a punto físicamente. En Uruguay me pude destacar por mi posición como mediapunta, pero hoy en el mundo cada vez desaparece más el enganche y he tenido que adaptarme a otros sistemas, sobretodo el 4-4-2, que es donde más me ha costado, aunque puedo colaborar como un doble cinco creador, donde en México en este último campeonato me utilizaron en esa posición".

Y agregó: "la idea es colaborar donde el entrenador me pida y siempre que sea por la mitad de la cancha, que es donde me siento más cómodo. También en México me pusieron algunos partidos por afuera para encarar hacia el medio y tampoco tengo problemas. Mientras me toque jugar, ahí voy a estar para colaborar".

Sobre los uruguayos que tendrá como compañeros mencionó: "con Leo (Burián) jugué en Wanderers, somos amigos, nos llevamos muy bien y hemos compartido grandes momentos en Uruguay, justo en la Copa Libertadores donde pudimos avanzar de fase y quedamos eliminados con Racing, pero hicimos una muy buena Copa. Y al Morro (García) y a Felipe Rodríguez los enfrenté. Los uruguayos en el mundo nos llevamos bien porque somos pocos".