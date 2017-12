Diego Forlán se aleja cada vez más de Peñarol, que “hoy no lo puede pagar”

Peñarol

"Forlán me dijo que quería jugar en Peñarol", había dicho hace algunos días el flamante presidente aurinegro Jorge Barrera. De esos dichos, hasta hoy, parece haber corrido agua bajo el puente. El vicepresidente, Rodolfo Catino, aseguró este martes que el club no puede pagar al ex celeste y todo parece enfriarse.

"Hubo una conversación y hay un deseo de las dos partes. En virtud de eso hubo una reunión y ahí se tiraron algunas bases. En una negociación hay que considerar el factor económico, que siempre está en juego y puede generar alguna diferencia, pero dada esa situación se consideró lo mejor llevar el tema al consejo directivo", dijo este martes, pero más temprano, Marcelo Areco, dirigente y líder del Movimiento 2809, a Tirando Paredes.

En declaraciones a Telenoche, el vicepresidente Catino puntualizó que Peñarol "hoy no puede pagar a Forlán" y que el jugador maneja otras ofertas del exterior. Este miércoles habrá reunión de la directiva aurinegra, y ahí se reevaluará la negociación.

Peñarol, que tenía la ilusión de volver a repatriar a Forlán, se enfocará ahora en renovarle el contrato a Leonardo Ramos, Ramón Arias, Fabián Estoyanoff y preparar el plantel que disputará, entre otras cosas, la Copa Libertadores del próximo año.