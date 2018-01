Defensor: Ernesto Goñi es la primera incorporación. Esperan la respuesta de Mauricio Affonso

Fútbol uruguayo

Defensor Sporting comienza este miércoles los trabajos en triple turno y la concentración, luego de dos días de evaluaciones físicas. Para el comienzo de estos trabajos, se confirmó la llegada de Ernesto Goñi, futbolista que jugará en la línea defensiva como lateral o zaguero y que cubre la posición tras la partida de Andrés Lamas.

Además, Defensor busca la incorporación de un delantero. La primera opción para esto es Mauricio Affonso, futbolista al que ya le fue hecha una oferta y cuya respuesta se espera también para este miércoles.

En caso de que Affonso no llegue, la opción sería la de Germán Rivero, delantero argentino que jugara en Plaza Colonia y que disputó la temporada 2017 en Unión La Calera, equipo de la Primera B de Chile.

En cuanto a dos referentes del equipo vicecampeón como el Coto Correa y Matías Cabrera, se supo que ambos tienen un acuerdo de palabra y renovarán su contrato para continuar en el club. Faltan las firmas todavía.

Por último, en el programa radial 100% Deporte, se dio la información de que dirigentes de Nacional tienen contactos con Carneiro para buscar la incorporación del futbolista en julio, cuando termine su contrato.

"No corresponde que un dirigente hable con un jugador siete meses antes de que termine su contrato. Me parecería algo gravísimo", dijo el presidente violeta Daniel Jablonka, que de todas formas no valoró como confirmadas dichas versiones.