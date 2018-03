Defensor: "Ellos no pudieron con nosotros, pero nos faltó la definición", dijo Acevedo

Fútbol uruguayo

Luego del empate 1-1 frente a Progreso, el técnico violeta no cargó las culpas sobre Reyes. "Fue un error de alguien que nos salva siempre", dijo.

"Las situaciones de gol y todas las cosas fueron de Defensor. Parecía que Progreso hubiese jugado el partido del martes (por Libertadores), y no nosotros", dijo Eduardo Acevedo luego de finalizar el partido en el que su equipo empató 1-1 con los gauchos.

"Recibimos un gol inmerecidamente de un error de alguien que nos salva siempre y después el equipo se repuso. Y a no ser una atajada de Guillermo, no me acuerdo de una situación de gol de Progreso", analizó el técnico recordando el fallo de Reyes que les costó el tanto.

"El resultado me duele mucho porque Defensor tiene que ganar siempre. Pero contento con la respuesta de los muchachos. Estoy muy contento con la parte física y de actitud de los jugadores", resaltó el entrenador violeta, valorando la recuperación luego de jugar un partido muy intenso entre semana.

Con el empate, Defensor perdió puntos nuevamente y se aleja de la pelea por el Apertura. Sin embargo Acevedo no se descarta: "Todos saben que Defensor es un grande y que no lo den por vencido nunca. Nosotros vamos a salir a pelearla".

"Creo que fuimos superiores en todo sentido. En actitud, en posesión, en generación de fútbol", opinó sobre el transcurso del juego. "Nosotros tuvimos partidos mucho más complicados que el de hoy. Lo que vi es que ellos no pudieron con nosotros pero que nos faltó la definición", concluyó.