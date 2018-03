Clásico: Jorge Vázquez no cree que pueda jugarse fuera del Centenario “en este momento”

Fútbol uruguayo

A poco menos de un mes de la disputa del clásico del Torneo Apertura, que indica que Peñarol será local frente a Nacional el domingo 15 de abril, Jorge Vázquez, subsecretario del Interior, opinó que en las condiciones actuales no cree que ese partido pueda jugarse fuera del Estadio Centenario con las dos hinchadas.

“Personalmente me parece bien que se pueda jugar un clásico en el estadio de Peñarol y en el estadio de Nacional, pero debemos ver cómo hacerlo con bajo riesgo. En esas condiciones estamos dispuestos a cubrir el bajo riesgo que genera ese tipo de espectáculo”, dijo el subsecretario del Interior al portal de Presidencia.

“No vemos que pueda desarrollarse un espectáculo de este tipo en este momento con toda la hinchada. Tenemos que ir sondeando de a poco los niveles de riesgo que estamos en condiciones de tolerar. Y en la medida en que los clubes demuestren responsabilidad, que el sistema de identificación fácil funcione al 100 %, que los espectadores se comporten en forma adecuada y que no haya problemas, paulatinamente hay que volver a la normalidad de los espectáculos deportivos que se puedan jugar en cualquier cancha habilitada”, dijo.

“Hace un año y medio no hay hechos de violencia”

“Hay un decreto que establece cuáles son las condiciones para que se desarrollen las actividades deportivas. En principio no aceptamos partidos de alto riesgo. Partido de alto riesgo significa que el partido debe cambiar de características y bajar a partido de bajo riesgo. La responsabilidad de eso es de la AUF, que es quien organiza el espectáculo. Tiene que buscar cuáles son los mecanismos para que los partidos se desarrollen en un clima de bajo riesgo”, sostuvo Vázquez.

“Desde que se puso en vigencia este decreto (diciembre 2016) y desde que los clubes y la AUF incorporaron el sistema de identificación facial para que las personas violentas no entren en los espectáculos deportivos, no ha habido hechos de violencia. Creo que los uruguayos tenemos que festejar que hace un año y medio no hay hechos de violencia importantes en espectáculos de fútbol”, subrayó.

“Hoy uno mira un periodístico deportivo y ya no se habla de los líos, las suspensiones y las garrafas, sino que el 100% del programa está dedicado al deporte. Eso es algo que los uruguayos debemos ver con muy buenos ojos”, concluyó.