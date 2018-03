Ciclismo: Mauricio Moreira terminó cuarto en la Volta ao Alentejo en Portugal

Más deportes

La pasada semana se disputó la Volta ao Alentejo en Portugal y el ciclista uruguayo Mauricio Moreira completó una destacada actuación. Moreira se quedó con la cuarta posición de la general, a dieciséis segundos del líder y a tan sólo tres de subirse al podio.

Para finalizar tan arriba, fue clave su actuación en la prueba contrarreloj del sábado, donde terminó octavo, confirmando que estaba para dar pelea arriba.

"Ha sido una carrera dura, pero he disfrutado muchísimo. Además, he estado muy bien arropado por todo el equipo, sin ellos sería imposible hacer un buen resultado", dijo Moreira al sitio web oficial de su equipo.

"La verdad es que no me esperaba estar tan adelante, aunque me he encontrado bien todos los días. Sólo sufrí en algún puerto con pendiente dura, pero supe sobreponerme para no perder demasiado tiempo", contó sobre el desarrollo de la carrera y su buen resultado.

"Creo que el cuarto puesto en la general es para estar contento, ya que aún llevo poco tiempo en la categoría, pero estoy trabajando muy duro cada día para seguir creciendo en cada carrera", confesó el celeste que firmó su primer contrato profesional en España para esta temporada.

Desde el lunes, el otro ciclista uruguayo del Caja Rural, Fabricio Ferrari, está corriendo en la Volta a Catalunya, de categoría World Tour.