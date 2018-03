Champions League: Mourinho recordó que con Porto y Real Madrid también eliminó al United

Fútbol Internacional

El técnico de Manchester United realizó declaraciones poco felices para los hinchas de su equipo una vez concretada la eliminación de la Champions contra el Sevilla.

"Es una gran decepción. Pero no quiero hacer un drama, el fin de semana tenemos otro partido. Esto es fútbol, no es el fin del mundo. He estado en esta silla dos veces con el United eliminado. Con el Porto y el Real Madrid eliminé al Manchester United, así que creo que no es una situación nueva para el club", recordó el polémico entrenador y seguramente no le caiga en gracia a los hinchas del equipo.

Pese a eso se responsabilizó por la derrota: "Cuando un equipo gana ganan todos, el entrenador y los jugadores, pero cuando uno pierde, pierde el entrenador, eso es igual en todos lados, en Inglaterra, en España y en China. He perdido yo y seguramente he cometido errores".

Por último saludó a sus rivales de turno. "Lo han hecho bien los saludo y les deseo lo mejor", dijo sobre el club español.