Champions League: Barcelona venció a Chelsea 3-0 y avanzó a cuartos de final

Barcelona 3-0 Chelsea

Goles: 3' Messi (B), 20' Dembelé (B), 63' Messi (B)

Amonestados: 22' Sergi Roberto (B), 45' Willian (C), 49' Giroud (C), 75' Marcos Alonso (C)

Jueces: Damir Skomina, Jure Praprotnik y Robert Vukan

Camp Nou, Barcelona (España)

BARCELONA: Marc ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Jordi Alba; Sergi Busquets (61' André Gomes) e Ivan Rakitic; Ousmane Dembelé (67' Aleix Vidal), Lionel Messi y Andrés Iniesta (56' Paulinho); y Luis Suárez. DT: Ernesto Valverde.

CHELSEA: Thibaut Courtois; César Azpilicueta, Andreas Christensen y Antonio Rudiger; Victor Moses (67' Davide Zappacosta), Cesc Fábregas, Ngolo Kanté y Marcos Alonso; Willian, Olivier Giroud (67' Álvaro Morata) y Eden Hazard (82' Pedro Rodríguez). DT: Antonio Conte.

Barcelona selló el último boleto a cuartos de final de la Champions League con una sólida victoria frente al Chelsea. Tras el 1-1 del encuentro de ida en Stamford Bridge, el elenco culé fue muy superior en la revancha y se impuso 3-0 habiendo pasado zozobras únicamente en el cierre del primer tiempo y el arranque del segundo.

El panorama inicial fue inmejorable para el cuadro blaugrana, que a los 3’ estaba en ventaja. Messi tiró una pared con Dembelé, la pelota rebotó en Marcos Alonso y después derivó en Luis Suárez, que habilitó al argentino. El 10 hizo el resto con un derechazo entre las piernas de Courtois que hizo estallar el Camp Nou.

Lejos de conformarse con la mínima ventaja, Barcelona siguió yendo al frente y aumentó a los 20’. Tras un robo en campo rival, Messi condujo el contragolpe a la perfección, Suárez generó un espacio picando al vacío y llegó por el otro lado solo Dembelé, que marcó su primer tanto del certamen con un derechazo cruzado y al ángulo.

Chelsea esbozó una reacción en el tramo final de la etapa inicial, cuando avisó Kanté con una buena apilada y luego Marcos Alonso estrelló un tiro libre en el caño. Salió con otra agresividad a los segundos 45 minutos el elenco de Antonio Conte, aunque nunca pudo poner en riesgo el triunfo blaugrana.

Barcelona acarició el 3-0 a los 48’, cuando tras un error de los ingleses en la salida Courtois le ahogó un mano a mano a Suárez, y Messi cerró el resultado a los 63’ tras una nueva habilitación de Suárez y otra definición entre las piernas del arquero, esta vez con el botín zurdo.

En el tramo final estuvo más cerca del cuarto el equipo español que el británico del descuento. Sin el sufrimiento de otras veces ante un siempre difícil rival, Barcelona sorteó al Chelsea y espera rival de cuartos de final en el sorteo del viernes, que tendrá también en el bolillero a Bayern Múnich, Juventus, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Sevilla y Roma.