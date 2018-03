Champions League: "El cruce es un sueño, para los hinchas del United", bromeó Klopp

Fútbol Internacional

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, describió la eliminatoria de cuartos de final de Liga de Campeones contra el Manchester City como "un sueño... ¡para todos los hinchas del Manchester United!".

El Liverpool, que superó sin aprietos la ronda de octavos tras derrotar en Do Dragao por 0-5 al Oporto en la ida y empatar 0-0 en Anfield en la vuelta, se jugará el pase a semifinales contra sus vecinos del City.

"No esperaba nada ni quería ningún equipo en especial (en el sorteo). Ya había dicho que no me parecía mal enfrentarme a un club de tu país en la Champions League y creo que estaba claro. La eliminatoria es, desde luego, un sueño... ¡pero para los hinchas del Manchester United!", aseguró, entre risas, Klopp.

"Antes del sorteo no creo que ellos quisieran enfrentarse con el Liverpool. Y eso demuestra lo fuertes que podemos ser", dijo el preparador germano, que atendió a los medios en la previa del duelo de Premier League contra el Watford.

"Vi la cara de (Txiki) Begiristain (director deportivo del City) después del sorteo y no parecía que estuviéramos en Navidad", añadió.

En sus dos enfrentamientos previos esta campaña, ambos en la Premier League, el equipo de Klopp cayó por 0-5 a manos del City de Pep Guardiola en septiembre en el Etihad Stadium y se impuso por 4-3 (única derrota de los de Manchester en lo que llevamos de liga) el pasado mes de enero en Anfield.

EFE-FútbolUy