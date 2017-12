Campeona mundial de ajedrez no competirá en Arabia Saudí por obligación de uso de velo

Más deportes

La doble campeona del mundo de ajedrez, Anna Muzychuk, anunció que no va a participar del Campeonato del Mundo de ajedrez Rápido y Relámpago Rey Salman de la Paz y la Amistad en Riad, Arabia Saudí.

La decisión de la ajedrecista ucraniana se debe a su negativa de ser considerada una persona de "segunda", haciendo alusión al trato que reciben las mujeres en ese país.

"En unos días voy a perder mis dos títulos mundiales, solo porque decidí no ir a Arabia Saudí; no jugar según las reglas de alguien; no usar abaya (túnica típica de la zona); no ser acompañada para salir y no sentirme una criatura de segunda. Hace exactamente un año gané estos dos títulos y era la persona más feliz del mundo, pero esta vez me siento realmente mal", escribió Muzychuk.

La joven agregó que, si bien esta decisión le deja un gusto "amargo", no se arrepiente de defender sus principios.

Mariya Muzychuk, hermana de Anna, también ajedrecista de élite, tomó la misma decisión de no presentarse a la competencia.