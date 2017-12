Camilo Mayada y una emotiva carta pública: "muchísimas ganas de volver"

Fútbol Internacional

“Los hinchas me han demostrado un cariño increíble", dijo Mayada y agregó: "me han generado es muchísimas ganas de volver a ser parte de este increíble equipo"

El uruguayo Camilo Mayada escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje navideño donde destacó el apoyo recibido tras la sanción por los casos de doping que lo involucró tanto a él como a Lucas Martínez Quarta.

"Este ultimo semestre ha sido súper difícil para mí, pero me supieron levantar con cada palabra de aliento, cada saludo y cada mensaje que me hacían llegar", dijo el ex jugador de Danubio en el principio del texto. .

"A la familia que siempre está, a mi novia que ha sido un gran pilar, a los amigos que estuvieron para prestarme su oído y bancarme en mis bajones, todo el grupo de River Plate (compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores) que me han sabido contener y me han hecho sentir siempre parte, aunque no podía representarlos donde mas me hubiera gustado estar", agregó Mayada en los agradecimientos.

"Y para ustedes los hinchas", finalizó escribiendo: "que me han demostrado un cariño increíble en todo momento, y lo único que me han generado es muchísimas ganas de volver a ser parte de este increíble equipo que tantas alegrías les ha brindado en estos últimos tiempos. Un gran abrazo para todos y muy felices fiestas"

Mayada, de 26 años, dio positivo la prueba antidopaje realizada tras el partido que River Plate disputó el 18 de mayo como visitante ante el peruano Melgar en Arequipa, donde el conjunto argentino se impuso por 2-3 con un gol y una asistencia del uruguayo.

Tanto en el caso de Martínez Quarta como en el del uruguayo la sustancia detectada fue la hidroclorotiazida (diurético) y el tribunal de disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó con 7 meses sin jugar.