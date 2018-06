Brasil: el Sao Paulo de Aguirre empató 0-0 con el Inter de Nico López y está segundo

Fútbol Internacional

La paridad sigue siendo el denominador común en el Brasileirao, un torneo intenso en cuanto a calendario y viajes que tiene previsto iniciar su parate recién el miércoles de la semana que viene, un día antes del comienzo de la Copa del Mundo de Rusia.

Este martes, el Sao Paulo de Diego Aguirre empató 0-0 con el Internacional de Porto Alegre de Nicolás López. El Diente ingresó a los 81' en lugar de William Pottker pero no pudo torcer la historia para el conjunto colorado, que tras una racha de tres triunfos acumuló dos 0-0 y quedó quinto con 16 unidades.

El conjunto tricolor paulista que dirige Aguirre junto a sus colaboradores Juan Verzeri y Raul Enrique Carreras, además del preparador físico Fernando Pignatares, venía de perder el invicto en el clásico ante Palmeiras (3-1 de visita) y acumula cuatro triunfos, cinco empates y una derrota, por lo que está segundo con 17 puntos, a tres del Flamengo.

"No jugamos como yo esperaba y como todos queríamos. Tenemos que asumir que cuando no se puede ganar, porque no se dan las cosas para ganar, es bueno no perder. Ahora tendremos que buscar afuera los puntos que perdimos en casa", reflexionó el entrenador uruguayo tras el cotejo.