Básquetbol: suspendieron el clásico entre Goes y Aguada por humedad en el piso

Básquetbol

Más de 4.000 personas llegaron al Palacio Peñarol para ver un partido de básquetbol que no llegó a comenzar. Goes y Aguada, los clubes más populares del país, se iban a enfrentar por la quinta fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya compartiendo el primer lugar, pero la humedad en el piso no lo permitió.

"No es una humedad convencional. El piso está como aceitoso", explicó Alejandro Sánchez Varela, juez central del encuentro, a la transmisión de VTV. El cotejo estaba pactado para las 21:15 horas, y a las 21:40 se confirmó la suspensión tras diálogos entre el árbitro, los entrenadores y los capitanes.

Demian Álvarez, capitán de Aguada, y Sebastián Vázquez, capitán de Goes, coincidieron en que "el piso no estaba bien", por lo que optaron por no arriesgarse a algún resbalón que pudiera generar lesiones. "Se vienen los playoff y nadie quiere lesionarse", expresaron.

Se hicieron los esfuerzos necesarios para que el partido comenzara, y hasta llegó al escenario Mario Gómez, canchero de Cordón (que queda a una cuadra y media del Palacio Peñarol), con su conocido líquido anti-roling. No obstante, el piso no secó y se decidió suspenderlo.

Todavía no fue reprogramado el cotejo, aunque se jugaría el próximo martes a las 21:15 horas, lo que obligará a la Mesa de la Liga a postergar la etapa que estaba prevista para esa noche (la sexta y penúltima).