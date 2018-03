Básquetbol: el gremio de jugadores confirmó que ninguno se presentará al draft

Básquetbol

Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) solicitó a los neutrales de la Federación Uruguaya de Basket Ball (FUBB) que los jugadores sub-23 y nacionalizados estén habilitados para el draft que estaba fijado para el martes de la semana que viene, y mediante el cual los equipos pretendían reforzarse de cara a los playoff sumando una ficha de los clubes que ya no participan (Trouville, Olimpia, Biguá, Larre Borges y Bohemios).

El Consejo de Liga, por una mayoría de 8-3 (Biguá, Defensor Sporting, Goes, Larrañaga, Malvín, Nacional, Olimpia y Urunday Universitario contra Aguada, Hebraica y Macabi y Welcome) resolvió mantener lo que ya había sido votado hace un mes, respaldando la interpretación reglamentaria de la Mesa de la Liga Uruguaya de básquetbol.

Según lo que establece el reglamento, sólo serán elegibles en el draft aquellos jugadores nacionales (no nacionalizados) que integren la lista de limitación de los clubes. Ese último requisito excluye a los sub-23, que no la integran.

Finalmente no habrá draft, ya que la BUA decidió que ninguno de sus integrantes se presentará. La gremial emitió un comunicado marcando su discrepancia y confirmando que “los jugadores no van a participar de un draft que ha sido manipulado y que elige qué personas son convenientes que participen y cuáles no, ignorando totalmente el sentir del jugador y el espíritu deportivo”.

Por tal motivo, advierten que “las medidas no quedarán en no presentarse al draft, sino que seguirán para que el jugador sea escuchado y respetado”.

Comunicado oficial de la BUA.

