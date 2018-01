Básquetbol: Urunday acumuló su sexta victoria al hilo y es líder invicto del Clausura

Básquetbol

También ganaron Trouville, Welcome y Olimpia, que superó a Bohemios. El marrón de Pocitos se complica cada vez más con el descenso.

Este lunes se jugaron cuatro partidos por la 19ª fecha de la Liga Uruguaya y lo más resonante fue una nueva victoria de Urunday Universitario. El estudioso del Prado superó en el gimnasio de Tabaré a Hebraica, que hasta entonces era el otro equipo invicto en este Clausura.

El verde ya no solo lidera el Clausura sino que sigue de cerca a Welcome en la lucha por la primera posición de la tabla acumulada. El resultado final fue 102-95, con el aporte goleador de los dos extranjeros. Carl Elliot anotó 34, Kevin Young 22 y el nacionalizado Brian Craig 17 puntos.

Welcome venció en su escenario a Larre Borges por 99-91 y sigue liderando esta Liga. Trouville confirmó su presente como uno de los mejores equipos del Clausura y venció en su gimnasio a Nacional por 90-86. El rojo acumula una sola derrota en esta ronda.

Por último Olimpia ganó un partido importante por el descenso a Bohemios. El resultado fue 87-74 y el club de Pocitos no levanta cabeza. Bohemios todavía no ganó en el Clausura, donde acumula cinco derrotas. En la tabla acumulada está último, dos victorias por detrás de Goes y Larre Borges.

Los tiempos son cada vez más cortos para que el marrón pueda recuperarse. Debe empezar a ganar si no quiere ser el descendido de forma directa a final de esta fase.

Miércoles 10

20:30 - Defensor Sporting - Goes en Welcome

20:30 - Bigua - Aguada en Bigua

Jueves 11

20.30 - Larre Borges - Hebraica en Larre Borges