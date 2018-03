Básquetbol: La FUBB publicó un comunicado en respuesta a las medidas de los jugadores

Básquetbol

Con una nota firmada por el presidente de la Federación Uruguaya de Basketball Ricardo Vairo y el secretario general de dicha institución Oscar Grecco, llegó la respuesta para el comunicado de la asociación de jugadores.

La BUA comunicó el pasado miércoles que los jugadores no se inscribirían para el draft (el plazo vence este viernes) y que están dispuestos a tomar más medidas si la FUBB no tiene en cuenta sus reclamos, en su mayoría enfocados a la mayor participación de los basquetbolistas Sub 23 en los campeonatos profesionales.

Los neutrales de FUBB, responden en este comunicado asegurando que han "tomado decisiones en pro del desarrollo" de dicha camada de jugadores y califica de "injustas" a las imputaciones que promulgaron los agremiados.

A continuación el texto del comunicado completo:

23 de marzo de 2108

Ante las imputaciones realizadas públicamente en un comunicado oficial de la BUA fechado el 21 de marzo pasado, es preciso realizar las siguientes puntualizaciones:

Los Neutrales del Consejo Superior, hemos tomado decisiones en pro del desarrollo de los sub 23. No nos quedamos en declaraciones sobre su inclusión, sino que actuamos con firmeza y decisión, concretamente:

a) Organizando torneos que les den mayores oportunidades de competencia como el que se desarrollara este año con la participación de cientos de jóvenes entre 18 y 22 años.

b) Modificando los Reglamentos para permitir que los sub 23 tengan una mayor movilidad entre Clubes y entre divisionales, superando las trabas y limitaciones de Reglamentos anteriores.

c) Manteniendo contra la opinión de muchos la obligatoriedad de incluir un mínimo de cuatro jugadores sub 23, dentro de los 12 que completan el formulario de partido.

d) Recogiendo la aspiración de la BUA, reglamentando la inclusión de jugadores en la lista de limitación, y condicionándola a la la contratación remunerada de los mismos, y bajando la edad máxima para incluirlos en esa lista.

Por lo expuesto, las imputaciones que refieren a la adopción de medidas que afectan las fuentes laborales y de desarrollo, no solo son falaces, sino que fundamentalmente son profundamente injustas.

La reglamentación del Draft, aprobada hace más de seis meses por todos los Clubes de la LUB, no puede ser interpretada como una "manipulación", basada en la conveniencia, ya que fue aprobada antes del inicio del Campeonato. Sin embargo, lo que ahora se pretende, sería contrario a lo que se reivindica, y cambiaría las reglas de juego cuando ya se conocen los participantes de los Play Off. Sería realmente una manipulación

indebida de las condiciones de competitividad deportiva de los Clubes.

Estos Neutrales, hemos tenido desde el inicio de nuestro mandato, una actitud de diálogo, de recibir e intercambiar opiniones con todos los estamentos del básquetbol. En resumen, hemos practicado una política de puertas abiertas. Lamentablemente el tono y contenido del comunicado de la BUA , nos llevan a cuestionar si estábamos, para este caso y con estos interlocutores, yendo por el camino correcto.

Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior de la FUBB

Ricardo Vairo - Presidente

Oscar Grecco - Secretario General