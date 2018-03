Básquet: Nacional repudia fijación de su partido “sin visitantes” ante Malvín en la UA

Básquetbol

La Mesa de la Liga Uruguaya de básquetbol sorprendió el jueves de noche con una comunicación oficial dirigida a clubes y medios anunciando que el partido de la sexta fecha de la Liguilla entre Nacional y Malvín, previsto para la semana que viene en cancha de Unión Atlética, será sin público visitante.

Los tricolores vienen oficiando como locales esta temporada en el gimnasio de la UA, tradicional rival de los playeros. En el Apertura, cuando Nacional fue local ante el equipo azul, a pedido de Malvín y con el visto bueno de Nacional el partido se disputó en Larre Borges. En el Clausura, Malvín no resignó su localía y utilizó su escenario.

Deportivamente hablando, Nacional salió perdiendo. No obstante, aceptar jugar en Larre Borges fue parte de una estrategia que no salió bien. Los albos pretendían utilizar aquel partido como antecedente para no tener que jugar los playoff en el Palacio Peñarol.

“Si Malvín no va a Unión Atlética, con más razón nosotros no podemos ir al Palacio Peñarol”, dijeron en su momento fuentes consultadas por FútbolUy. Hoy el escenario es bien distinto, ya que desde la Federación Uruguaya de Basket Ball se confirmó que los playoff se disputarán, como ocurre desde hace ocho años, en el Palacio Peñarol.

Por tal motivo, Nacional esta vez optó por ser local en Unión Atlética ante Malvín en la Liguilla, donde las localías quedaron determinadas por los cruces directos entre ambos en los dos torneos cortos. Los playeros, que no querían jugar en la UA, solicitaron a la Mesa de la LUB que el ingreso a ese partido sea exclusivo para hinchas locales, y la Mesa de la LUB accedió..

Una vez divulgado el comunicado, en el que se argumenta la decisión “por razones de seguridad” y además se anuncia que “se realizará un operativo policial coordinado con ambos equipos de seguridad interna para dicho evento”, Nacional expresó su disconformidad y “preocupación con respecto a medir riesgos y situaciones de seguridad en algunos partidos y no en todos”.

DIRECTIVA | Comunicado oficial de la Comisión de Basketball del Club Nacional de Football ?? pic.twitter.com/31Hp7OLBlm — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) 16 de marzo de 2018