Barcelona abrochó la llegada de Philippe Coutinho por 160 millones de euros

Philippe Coutinho armó sus valijas y dejó Inglaterra este sábado para transformarse en nuevo jugador del Barcelona, según adelantaron medios de Inglaterra y España. Hubo acuerdo entre clubes y ambos lo anunciaron un par de horas después.

El brasileño de 25 años ya había solicitado ser transferido en el último período de pases, pero el club inglés no se lo permitió. Antes se reforzó y luego sí aceptó hacer caja con un jugador que ya supo hacer una gran sociedad ofensiva con Luis Suárez.

Liverpool Football Club today issued the following statement regarding the future of Philippe Coutinho: https://t.co/MCZf1piCY6 pic.twitter.com/AczMi4oUC1