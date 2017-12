Atletismo: Emiliano Lasa prepara el 2018 con un calendario exigente y varias metas a cumplir

Más deportes

El atleta uruguayo Emiliano Lasa cerró un 2017 de ensueño en salto largo, donde batió el récord nacional de la disciplina (8,19 metros en febrero), fue finalista del Mundial de Londres y finalizó noveno, mejor actuación histórica de un celeste en esta clase de eventos.´



"Fue un gran año", comenzó diciendo el deportista a FútbolUy y agregó: "cuando se inició y en los entrenamientos de la pretemporada me sentía bastante cansado del año olímpico (participó en los Juegos de Río de Janeiro 2016) y la acumulación de cuatro años de trabajo que implica mucho desgaste físico y mental".

Y allí comenzó a narrar: "empecé compitiendo bien, hice el récord nacional en San Pablo que además fue la marca para el Mundial de Londres (y por un tiempo lo dejó primero del ranking mundial), competí en todas las fechas de la Diamond League y en el Sudamericano fui plata, haciendo un salto por sentirme del posterior".

Sobre ese segundo puesto en Asunción amplió: "creo que fue un buen resultado por lo que me pasó y una buena decisión la que tomé de no exigirme más, ya que me permitió estar en el Mundial de Londres completamente sano, ser noveno y finalista en la cita, que era el gran objetivo del año".

También contó a modo de balance: "puede participar en las mejores pruebas del mundo, con los más encumbrados atletas y estar entre los diez mejores constantemente".

Lo que viene

Este cierre de 2017 y comienzo de 2018, trae aparejado para Emiliano Lasa trabajo exigente y un calendario internacional plagado de grandes competencias.

"Ya pasó la pretemporada y estamos en un período más especifico, ya que en enero comenzamos a competir con buenas expectativas para el 2018", aseguró.

Consultado sobre su calendario inicial contó: "la idea es saltar por primera vez el 27 de marzo, en una competencia que hay en San Pablo (Brasil) para viajar a Europa el 1 de febrero" y agregó: "ya tengo la marca para el Mundial Indoor (bajo techo), por lo que hay que prepararse para ello. El 3 de febrero participaré en Karlsruhe (Alemania) y luego haré lo propio en Madrid (España) el 8, ambas etapas del circuito mundial bajo techo".

Y amplió: "la idea después es quedarme en Madrid entrenando un mes para el Mundial de Birmingham que es la primera semana de marzo para llegar a tope".

Una vez concluida esta primera etapa del año, Lasa volvería a competir en las pruebas al aire libre, sobre lo que finalizó diciendo: "iniciando en marzo con el Darwin Piñeyrúa en Montevideo. De allí en adelante la idea es participar en Diamond League, World Challenge y estar a punto para los Juegos Odesur de Cochabamba que es un objetivo importante. También quiero defender el título iberoamericano en Perú.

FútbolUY l Andrés Cottini