Asumió Jorge Barrera como presidente de Peñarol: "es el sueño de mi vida"

Fútbol uruguayo

Jorge Barrera asumió la presidencia de Peñarol y anunció los principales cargos de la nueva directiva que tendrá como vicepresidente a Rodolfo Catino, Evaristo González será el secretario general e Isaac Alfie el tesorero.

En una "petit" ceremonia, Juan Pedro Damiani dio paso a Barrera al mando de la institución aurinegra y mencionó: "estoy seguro que van a hacer una excepcional conducción y pondrán al club por encima de cualquier apetencia personal. Estoy seguro que vamos a celebrar una excepcional gestión".

Nueva época

Barrera, luego de asumir como presidente, mencionó: "es para mi un día de profunda emoción y enorme responsabilidad. Quiero agradecer a Juan Pedro Damiani y a todos consejeros que lo acompañaron durante estos tres años, algunos de ellos que no estarán más. Nos dejaron en estos dos últimos años dos campeonatos uruguayos, el estadio, un patrimonio especial y una reforma importante en el club".

"Comienza una nueva época", afirmó Barrera y amplió: "las vanidades personales, egos, las legitimas aspiraciones políticas partidarias han quedado atrás. Tal como lo dije el día de la elección, hoy soy el presidente de todos los peñarolenses. Hay un nuevo tiempo en la gloriosa historia del club".

Y finalizó diciendo: "es el sueño de mi vida y quiero que sea la realización de mi vida. Voy a poner todo al servicio del club, ya que vengo a servir a Peñarol, no servirme de él, porque no hay nada más importante que el club".

"Hasta siempre"

El presidente saliente, Juan Pedro Damiani por su parte detacó: "termina mi mandato con la tranquilidad que me da la conciencia del deber cumplido. Me voy en paz porque he dado todo por la institución. Seguramente se han cometido errores, pero también hemos tenidos muchos aciertos".

Además agregó: "una institución tan enorme como Peñarol exige elevar la mira, y cuando asumimos dijimos vamos a llegar a 100 mil socios, reformar las formativas, construir un estadio increíble y lo hicimos. Agradecer a mis compañeros de Directiva en estos nueve años con quien pasamos momentos muy lindos y de los otros".

NUEVA DIRECTIVA DE PEÑAROL

PRESIDENTE: Jorge Barrera

VICEPRESIDENTE: Rodolfo Catino

SECRETARIO GENERAL: Evaristo González

TESORERO: Isaac Alfie

Alejandro Ruibal

Ignacio Ruglio

Marcelo Areco

Carlos Scherschener

Juan Susena

Álvaro Queijo

Eduardo Barbieri.

Delegación en la AUF: Gastón Tealdi, Juan Antonio Rodríguez y Gonzalo Moratorio