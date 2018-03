Argentina: Barras de Platense robaron y amenazaron a los jugadores de su club

Fútbol Internacional

Los jugadores del Platense, de la tercera división de Argentina, fueron amenazados, agredidos y robados cuando estaban con sus familiares por los barras del equipo, según reveló este miércoles el delantero Daniel Vega.

"Luego del partido estábamos con familiares en el micro (autobús) para ir al hotel y luego volver a nuestras casas cuando un grupo subió al transporte y comenzó a recriminarnos por la derrota. Todo se complicó cuando comenzaron a robarnos la ropa del club que teníamos puesta", dijo Vega al canal TyC Sports.

Platense perdió este martes ante Estudiantes de Buenos Aires en la vigésima séptima jornada de la B Metropolitana.

"No vi armas, solo fueron trompadas. Sucedieron hechos de violencia, estábamos con nuestras familias, estábamos preocupados. A esos hinchas los tengo vistos, pero no sé cómo se llaman, nunca tuve un acercamiento. No estuve el año pasado en Platense pero me comentaron que pasó algo parecido en el vestuario, pero este año no había sucedido nada", añadió.

El delantero contó que, al momento de la agresión, solo había una mujer policía y un hombre de la seguridad del club presentes en la zona y que el presidente del club, Fernando Wendt, realizó la denuncia pertinente.

"Tenemos que hablar entre todos y enfocarnos en lo que viene, se perdió un partido importante pero restan siete fechas, 21 puntos en juego, queda mucho por jugar, pero hay que tener la mente puesta en esto", sostuvo Vega.

Estudiantes lidera con 52 puntos, seguido por Platense con 49 y Acassuso con 43.

El campeón de la categoría asciende a la segunda división, la B Nacional. Del segundo al noveno juegan un octogonal para definir el segundo ascenso.

