Apertura: Casales explicó la suspensión de la etapa. Podría ser en la semana previa al clásico

Fútbol uruguayo

Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División, explicó a Radio El Espectador los motivos que llevaron a la postergación del complemento de la séptima fecha del Torneo Apertura y se refirió a posibilidades en el calendario para la reprogramación.

“Podíamos pasarle la responsabilidad a los árbitros. Que ellos determinaran si jugar o no, ya con los hinchas, la prensa y el personal de recaudación en las canchas. Eso no era bueno para nadie. Ya lo hicimos una vez y no fue bueno”, dijo, y sostuvo que “uno de los vestuarios de Bella Vista estaba totalmente inundado”. El Nasazzi debía albergar el duelo entre Racing y Nacional.

“Teníamos que suspender toda la fecha. Tuvimos en cuenta el pronóstico, que decía que iba a seguir lloviendo, y la cantidad de agua que había caído. La única cancha con drenaje de las que tenían partidos fijados hoy es Belvedere. Las de Bella Vista, Cerro y Juventud tienen drenaje natural, por lo que iba a haber agua empozada”, argumentó.

En cuanto a la reprogramación de la fecha, cree que “es muy temprano” para saber cuándo se jugará. “Puede haber alguna idea pero lo definiremos el lunes, más allá de que hoy sobrevolemos alguna de las soluciones. Hay que bajarlo a tierra con las opciones posibles y elegir la que menos perjudique a los equipos involucrados. Luego pasa a un Consejo de Liga que acepte la reprogramación”, sostuvo.

Casales reconoció que jugar en la semana previa al clásico “puede ser una de las opciones”, más allá de que “no se va a jugar toda la fecha junta porque no hay una sola semana de acá en más en que los equipos que iban a jugar hoy no tengan actividad internacional”. En la semana previa al clásico el único que juega es Boston River, que el martes 10 visitará a Jaguares de Córdoba en Colombia por la Copa Sudamericana. Por tanto, su partido ante Atenas podría jugarse otra semana.