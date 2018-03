Apertura: "Con las cosas que pasaron, el punto está bien", dijo Pablo Peirano

Fútbol uruguayo

Pablo Peirano, entrenador de Danubio, comentó luego del encuentro que su equipo empató con Peñarol 1-1 que era un encuentro que generaba "mucha expectativa previa" y opinó que "se jugó como se tiene que jugar este tipo de partidos".

"Terminó con un voltaje alto y por cómo se termina dando me voy conforme, entre comillas", aclaró el entrenador. "No me gusta quedar con 10 y desarmarme. Me gusta estar sólido como en el primer tiempo y si no fuera por esa expulsión hubiéramos tenido otro segundo tiempo", analizó.

"Peñarol encontró un gol de pelota quieta y después fuimos cuidadosos en buscar el arco rival y no descuidarnos en el nuestro y bueno, conseguimos un punto", explicó Peirano que aseguró que "con este tipo de cosas que pasaron, el punto está bien".