Álvaro González desmintió dichos de Pablo Bentancur sobre su salida de Nacional

Fútbol uruguayo

Pablo Bentancur activó una bomba este viernes de tarde en el programa Las Voces del Fútbol, de la 1010 AM, al asegurar que podría existir un trueque de jugadores entre Nacional y Racing de Avellaneda. ¿Los involucrados? Álvaro González por el tricolor y Egidio Arévalo Ríos por el conjunto argentino.

No obstante, el mismo empresario aclaró que todavía no había hablado con el Cacha, y explicó que para que la transacción se diera sólo restaba el visto bueno de los futbolistas involucrados. De hecho, contó que el presidente tricolor, José Luis Rodríguez, le dio luz verde para que llevara a cabo las gestiones.

Horas después, Álvaro González salió al cruce de los dichos de Bentancur y aseguró que ni siquiera lo conoce. Sin nombrarlo, el mediocampista de 33 años dijo no entender las razones de sus declaraciones.

“Me entero que fui mencionado este viernes por un representante en un medio radial de nuestro país. Quiero decir que no lo conozco personalmente y JAMÁS he tenido una charla con él; por tanto no entiendo su alusión hacia mi persona”, escribió el Tata en la red social Twitter.

