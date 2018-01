"Vuelta al trabajo con muchas ganas", tuiteó Luis Suárez luego de reincorporarse a Barcelona

Los tres futbolistas sudamericanos, con permiso para alargar sus vacaciones de Navidad, los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano y el uruguayo Luis Suárez, se reincorporaron este martes a los entrenamientos.

El plantel azulgrana tuvo descanso el día de año nuevo y empezó a preparar el primer partido de 2018. Será contra Celta el próximo jueves, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

El técnico, Ernesto Valverde, entrenó con todos los disponibles del primer equipo, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El conjunto azulgrana volverá el miércoles para la última sesión antes de medirse al conjunto gallego.

EFE - FútbolUy

